Ярославль, 24 августа, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Ярославская областная федерация футбола приняла решение выйти из Российского футбольного союза из-за тяжелого финансового положения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой федерации.

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Такое решение принял президиум организации в связи с невозможностью выполнять свои финансовые обязательства.

«Наши счета были арестованы еще до моего избрания. Но, несмотря на это, мы проводили молодежное и взрослое первенство области, детские фестивали футбола. Но сейчас у нас не хватает денег даже заплатить за членство в РФС. Мы советовались с футбольным союзом и приняли совместное решение приостановить членство в РФС», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. президента Ярославской областной федерации футбола Галимджан Хайрулин.

Ярославскую федерацию футбола в последнее время сотрясают скандалы. Недавно региональное управление министерства юстиции не утвердило результаты выборов президента организации. После этого был пересмотрен состав голосующих, но и повторная конференция не состоялась.