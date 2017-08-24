Орел, 24 августа, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Заявление с просьбой проверить законность действий органов государственной власти при сносе памятника архитектуры XIX века по адресу ул. Гостиная, д. 1 в Орле направил в Генпрокуратуру градозащитник, бывший депутат горсовета Юрий Малютин. Заявление было передано в период работы в регионе комиссии ведомства.

Цитата из видео 28.05.2016г. г.Орел. Снос памятника дома Гостиная, 1 Эпизод 1 Снос здания. г. Орел. ул. Гостиная д.1

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Как сообщили «Орловские новости», в заявлении Малютин просит также разобраться в ситуации с установкой памятника маршалу Баграмяну в Сквере Танкистов и ремонтом улицы Ленина в Орле, который, как и снос дома на Гостиной, проводился к юбилею города и вызвал большой скандал. По мнению заявителя, прокуратура региона была в курсе ситуации, но серьезных мер не приняла.

«Бездеятельность государственных органов позволила группе вандалов, исходя из корыстных интересов, 28 мая 2016 года полностью уничтожить памятник истории и культуры. В этом случае закон требует от властей принять исчерпывающие меры по воссозданию утраченного объекта, а статья 54 ФЗ №73 предусматривает за совершение преступления против общественной морали конфискацию земельного участка, на котором размещается объект культурного наследия», — цитирует издание обращение общественника.

Как сообщало ИА REGNUM, дом по адресу ул. Гостиная, д. 1, имевший статус памятника регионального значения, был снесен в ночь с 27 на 28 мая 2016 года. Само здание десятью годами ранее было передано частному инвестору, который должен был его отреставрировать. Однако за эти годы здание не только не было отреставрировано, но окончательно пришло в упадок. В итоге было принято решение его снести — с разрешения начальника управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергея Семиделихина. Защитники памятника подали иск, однако суд пришел к выводу, что все было сделано абсолютно законно.

В мае на заседании горсовета выяснилось, что снесенный памятник архитектуры регионального значения находился в частной собственности — как и участок под ним.

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Тем временем на месте снесенного памятника уже начали рыть котлован под строительство: собственник участка обещает «воссоздать» уничтоженный дом.

На прошлой неделе прокуратура области сообщила, что вместо «работ по сохранению объектов культурного наследия» — такая формулировка содержится в разрешении, выданном строителям, — на этом месте возводится многоэтажный дом, но уже без документов.

Множество споров вызывает и ремонт улицы Ленина — центральной пешеходной улицы Орла. Ее планировали облагородить к 450-летию Орла, которое отмечалось в прошлом году. Скандал произошел еще на этапе ремонта, когда строители попытались снять историческую брусчатку и заменить ее плитками. Горожане активно выступили против такого ремонта и отстояли брусчатку. Впрочем, и окончательные результаты жители раскритиковали: по мнению некоторых из них, улица стала выглядеть даже хуже, чем до этого, а там, где плитку всё же положили, она начала сходить в марте этого года вместе со снегом.