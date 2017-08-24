Ярославль, 24 августа, 2017, 16:52 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается уничтожение лип в районе Волжской Набережной. Техника в буквальном смысле оставляет деревья без корневой системы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Александра Воробьева Выживут ли липы после такого вандализма?

Работы по ремонту дорог в центре Ярославля могут привести к тому, что, получив асфальт (причем еще не факт, что хорошего качества), город лишится десятков лип в районе Волжской Набережной. Это понятно даже без консультаций со специалистами — достаточно просто посмотреть на фотографии, которые делают возмущенные ярославцы.

Страница в Facebook Александра Воробьева Липы подрублены прямо «под ствол»

Чуть ранее, когда примерно то же самое происходило в районе художественного музея, где рабочие вырыли траншею фактически по корневой системе лип, в МБУ «Горзеленхозстрой» сказали, что работы проводятся с нарушениями. При проведении ремонтных работ траншеи должны располагаться на расстоянии не менее, чем 50 сантиметров от деревьев.

«Но я считаю, что это не угрожает деревьям — там снят лишь поверхностный слой земли и обнажилось немного корней. Основные же корни не видны», — сказала тогда корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

В данном случае ситуация просто вопиющая — корни подрублены прямо «под ствол».