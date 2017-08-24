Будва, Черногория, 24 августа, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Неизвестный обстрелял из огнестрельного оружия российского туриста на популярном черногорском курорте Будва, передаёт 24 августа местное издание Vijesti.

Geoffrey Fairchild Стрельба

29-летний гражданин России обратился в полицию, сообщив, что он катался на водном мотоцикле между островом Святого Николая и мысом Завала, когда в его сторону было произведено несколько выстрелов с белого катера. Сам он при этом не пострадал.

Полицейские вместе с сотрудниками пограничной службы прибыли на место происшествия. Вскоре катер был обнаружен, находившийся на нём мужчина задержан.

Как сообщается, подозреваемым оказался 29-летний житель Будвы. «У него временно изъяты газовый пистолет и один пистолет марки Glock, на которые он имеет разрешение», — сообщили в полиции.

По факту произошедшего начато расследование, дело передано в прокуратуру.

Подозреваемый в настоящее время помещён под арест. Полиция устанавливает, из какого точно пистолета велась стрельба.