Великий Новгород, 24 августа, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Новгородским педагогам предложили обсудить возможность обучения школьников азиатским языкам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом заявил сегодня, 24 августа, на областном педагогическом форуме временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин.

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Он пояснил, что всё больше компаний из Японии, Китая, Кореи выходят на российский рынок, и в будущем знание азиатских языков повысит шансы новгородских выпускников на трудоустройство.

По мнению врио губернатора, в регионе должны изменить подход к образовательному процессу.

«Завершая обучение в техникуме или вузе, сталкиваясь с дилеммой — работать по специальности или искать достойный заработок, наши выпускники выбирают второе и уезжают в большие города, где больше перспектив. Считаю, что нам нужно организовать образовательный процесс так, чтобы школьник или студент рассматривал дальнейшее обучение или построение карьеры в регионе как свой приоритет. Они должны понимать, какие возможности ждут их здесь в будущем», — заявил Андрей Никитин.

Он также отметил возрастающую роль среднего профессионального образования — предприятиям нужны технические специалисты. Врио губернатора сделал акцент на качестве их подготовки и заявил, что правительство области будет поддерживать участие образовательных учреждений в чемпионатах рабочих профессий.

Ещё одним приоритетом станет развитие дополнительного образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Великом Новгороде начнёт работу детский технопарк «Кванториум». Здесь будут работать четыре направления: Hi-Tech цех, «ЭнерджиКвантум», дополненная и виртуальная реальность, «IT-Квантум». Затем в детском технопарке начнут развивать и другие инновационные направления. В этом году новгородский «Кванториум» должен принять 400 детей. Когда он заработает в полную силу, там будут обучаться 800 человек.