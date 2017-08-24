Новый Некоуз, Ярославская область, 24 августа, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Региональные власти в селе Новый Некоуз Ярославской области хотят снести столетний дом с деревянной резьбой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила редактор Некоузской газеты «Вперед» Ольга Баскакова.

Ольга Баскакова Дом в Новом Некоузе

Дом признан ветхим и расселен в 2016 году. Департамент строительства Ярославской области принял решение дом снести. Осенью прошлого года районные депутаты признали ценность дома и включили его в местный реестр памятников, не подлежащих отчуждению. Весной власти поселения, сославшись на областной департамент строительства, обратилось в администрацию района с просьбой исключить объект из реестра, т.к. дом необходимо снести.

В марте 2017 года редактор Некоузской газеты «Вперед» Ольга Баскакова подала заявку в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, чтобы это здание признали объектом культурного наследия. На время решение о сносе было приостановлено. Орган охраны памятников ответил, что сведений о ценности дома не найдено, возраст его подтвердить не удается. Связей с историческими событиями и личностями тоже обнаружить не удалось. Ничего оригинального в строении не нашли. В статусе объекта культурного наследия отказано.

«Глава Некоузкого района Сергей Некрутов сказал, что район у нас молодой и достопримечательностей в нем мало. А поэтому он очень хочет сохранить этот дом. Пусть его не признали объектом культурного наследия, но это один из самых красивых и старых домов села. Глава хочет попробовать его получить в муниципальную собственность и сохранить тем или иным способом», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Баскакова.

Местные жители хотя восстановить чайную, наверху сделать «нумера» в стиле начала ХХ века (в районном центре сейчас гостиницы как таковой нет), обустроить музейные комнаты. Они удивляются, почему же у соседей в Мышкине из каждого дома пытаются сделать точку притяжения для туристов, а в Новом Некоузе готовы решительно смести всё.

По сведениям местных журналистов и краеведов, двухэтажный дом с резными украшениями был построен предположительно в конце 19 — начале 20 века в деревне Пахомово. Принадлежал зажиточному крестьянину. В нем находился трактир для проезжающих. После революции 1917 года дом был национализирован. Летом 1941 года в двух квартирах этого дома разместились эвакуированные из Ленинграда дети, потом тут были учебные классы Некоузской средней школы, так как основное здание школы в поселке Некоуз было занято под военный госпиталь. В 1950-х годах здание было перевезено в Новый Некоуз.