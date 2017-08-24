Севастополь, 24 августа, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Нестационарные торговые объекты в Севастополе снесут в течение двух недель после признания их установленными вне схемы НТО. Управление потребительского рынка и лицензирования получило полномочия самостоятельно принимать решения о незаконности установки и демонтировать торговые объекты. Документ принят на заседании правительства 24 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rhys Asplundh Снос дома

По информации директора управления Вадима Кирпичникова, до 14 дней сокращается время с момента выявления незаконного НТО до вынесения решения о демонтаже. На эти полномочия из Резервного фонда правительства Севастополя ведомству выделено 10 млн рублей.

В соответствии с утвержденным порядком, один день отведен для выявления незаконно размещенного НТО и уведомления владельца о рассмотрении вопроса о демонтаже. Далее в течение трех дней управление получает подтверждение о наличии или отсутствии правоустанавливающих документов на ларек (в Севреестре, департаменте имущественных и земельных отношений). На самовольный демонтаж владельцу торгового объекта отводится семь дней.

После подтверждения факта неисполнения самостоятельного сноса, комиссия принимает решение о демонтаже. Снос, перемещение на площадку для хранения конструкции займет еще пять дней.

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Полномочиями по демонтажу торговых точек наделены муниципальные советы. В течение 15−20 дней любой незаконный объект будет ликвидирован, подчеркнул врио губернатора Дмитрий Овсянников.

В действующей схеме расположения нестационарных торговых объектов значится 1490 торговых точек. По разным подсчетам, в Севастополе их установлено значительно больше — более четырех тысяч. По официальным данным, на размещение НТО заключены около 30% договоров.

С апреля этого года без торгов и аукционов могут заключать договоры предприниматели, у которых на руках остались украинские паспорта привязки, действительные до 18 марта 2014 года. Таких заявок получено около 400. Кроме того, власти заявляли о предоставлении альтернативных мест тем торговцам, которые больше не могут работать на прежних точках. Прежде всего, в исторических местах, площадки вблизи музея Панорама и на Сапун-горе.

Правительство Севастополя начало активную борьбу с незаконными объектами торговли год назад. Тогда же группа индивидуальных предпринимателей в суде пыталась оспорить схему НТО, но проиграла. Верховный суд признал действия властей по демонтажу торговых объектов законными.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе правительство Севастополя решило установить пять торговых палаток для рыбной ярмарки на набережной Назукина в историческом центре Балаклавы, пустив под снос четыре незаконно установленных ларька. Согласования от управления охраны объектов культурного наследия на тот момент не получено.

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