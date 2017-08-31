Санкт-Петербург, 31 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 18 августа «Известия» пишут:

Столыпинские галстуки

«Управляющий министерством внутренних дел Салтыков посетил «Кресты». Выяснилось, что многие из заключенных по делу 3−5 июля объявили голодовку, так как со времени их ареста прошло 1 ½ месяца, а им еще не предъявляли обвинения, таково же положение сидящих за июльские дни на военной гауптвахте. Министр юстиции признал необходимым образовать комиссию для рассмотрения всех производств до делу 3−5 июля».

Коллонтай, ввиду ее болезненного состояния, переведена из тюрьмы на «домашний арест».

Состоялось заседание тарифного комитета при департаменте железнодорожных дел. Постановлено ввиду закрытия многих фабрик предоставить безработным рабочим право льготного проезда в вагонах-теплушках.

На заседании бюро ВЦИК заслушан доклад о назначенной на 20 августа железнодорожной забастовке в Москве. Решено принять все меры к ее предупреждению, в частности, созвать 19 августа совещание.

По поводу происшедшего вчера инцидента со 2-м пулеметным полком бюро ВЦИК послало во все части телеграмму о недопустимости самовольных обысков и о том, что следствие о найденном оружии будет произведено.

По вопросу о пожарах, происшедших в последнее время на заводах, работающих на оборону, решено поручить комиссии выработать общие меры охраны, выпустить воззвание к рабочим о необходимости охраны фабрик и заводов. Созвать по этому вопросу совещание из представителей завкомов, Центрального бюро профсоюзов и бюро ВЦИК.

Решено отпечатать отдельными брошюрами декларацию, оглашенную на Московском совещании Чхеидзе, а также речи Церетели, Кучина и Нагаева. Выпустить общий отчет о совещании. Периодически устраивать совместные собрания ВЦИК, ИК ВСКД и представителей демократических организаций, объединившихся на Московском совещании. Обратиться ко всем Советам с предложением поставить Московское совещание в центре политической работы настоящего времени.

Обсудив вопрос о резолюции Гельсингфорского Совета в связи с конфликтом Финляндского сейма и Временного правительства, бюро постановило вызвать в Петроград представителей Совета, областного комитета флота и члена ВЦИК для совместного с ними обсуждения вынесенной резолюции.

На заседании Петроградского Совета Чхеидзе сообщает, что в порядке дня собрания доклад о Московском совещании. Но, по предложению большевиков и эсеров, собрание постановляет сначала обсудить вопрос о смертной казни и об арестах.

По вопросу о смертной казни Мартов предлагает утвердить резолюцию рабочей секции, принятую напоследнем заседании. Яковлев от фракции эсеров предлагает другую, более мягкую, резолюцию. Володарский от фракции большевиков поддерживает резолюцию Мартова и настаивает на осуждении молчания ВЦИК по вопросу смертной казни, чего нет в резолюции эсеров. Церетели выступает вообще против резолюции, считает ее «бумажной». «Никакими резолюциями вы не добьетесь отмены смертной казни».

При голосовании пункт резолюции Мартова о выражении протеста ВЦИК отвергается большинством 428 против 377, при 48 воздержавшихся. Тогда Мартов и Володарский от имени своих фракций предлагают голосовать за резолюцию эсеров. Резолюция принимается всеми голосами против четырех.

«…Введенная под предлогом борьбы с преступниками смертная казнь при новом режиме все яснее вырисовывается как мера устрашения солдатских масс в целях порабощения их командным составом… Введение смертной казни на фронте служит в глазах всех деятелей контрреволюции лишь вступлением к ее установлению как обычной меры репрессии во всей стране…

Дезорганизации армии с успехом можно противодействовать не зверскими мерами репрессий, а исключительно последовательно проводимой демократизацией и воодушевлением армии сознанием, что они защищают родину и революцию».

«Русская воля» сообщает:

«Поданные вместе с Церетели за сохранение смертной казни триголоса принадлежат Дану, Чхеидзе и Либеру».

«Пролетарий» пишет по этому поводу:

«Если это верно, то их имена рядом с именем Церетели будут вписаны историей в книгу вечного презрения».

«За смертную казнь поднял свою руку Церетели — ту самую руку, которую он на Московском совещании подал русской буржуазии… Церетели голосовал за казнь — Церетели политически казнил себя»

По вопросу об арестах принята следующая резолюция эсеров:

«Петроградский Совет Р. и С. Д., обсудив вопрос об арестах и преследованиях представителей крайних течений социалистических партий, в том числе и членов совета, решительно протестует против незаконных арестов и эксцессов, имевших место, и настаивает, во-первых, на немедленном освобождении всех арестованных, коим до сих пор, но предъявлено никакого обвинения, 2) на назначения скорейшее суда с участием присяжных заседателей над всеми обвиняемыми и 3) на привлечении к ответственности всех лиц, виновных в незаконном лишении свободы».

К этой резолюции Луначарский внес еще четвертый пункт, также принятый: «4) Учреждения гласной следственной комиссии с участием представителей Совета».

«Речь» пишет:

«Комиссар N-ой армии доносит военному министру, что военно-революционный суд приговорил рядового Кузьмина за кражу 15 яблок из помещичьего сада к смертной казни со смягчением приговора…»

«Известия» пишут:

«По поводу произведенных арестов контрреволюционеров сообщают, что аресты произведены главным образом вне Петрограда. В самом Петрограде арестовано значительное количество лиц, деятельность которых имела отношение к правой контрреволюционной организации».

«Дело нрода» пишет, что Исполком Могилевского Совета обратился в кабинет военного министра с ходатайством о закрытии «Вестника главного комитета союза офицеров армии и флота» как контрреволюционного органа.

«Пролетарий» печатает резолюции рабочих четырех крупных фабрик с протестом против закрытия газеты «Рабочий и солдат», против государственного совещания, против арестов большевиков и пр.

Московский стачечный комитет союза паровозных бригад разослал по всем российским железным дорогам телеграмму, в которой указал, что

«Московский Исполком Совета Р. и С. Д. принимает все зависящие от него меры для проведения в жизнь правовых и экономических требований паровозных бригад, отсрочивает назначенную на 20 августа забастовку впредь до выяснения вопроса в Петрограде и просит товарищей спокойно продолжать работу до нового уведомления от стачечного комитета».

В Москве — очередной большой пожар, на этот раз на фабрике Прохоровской мануфактуры.

В Екатеринбурге открылся областной съезд Советов. Большевиков — 86, меньшевиков — 23, эсеров — 40. Резолюции приняты большевистские.