Элиста, 24 августа, 2017, 16:36 — ИА Регнум. В Калмыкии дошкольные учреждения, а также объекты администрации Октябрьского района могут обесточить. Произойдёт это уже в ближайшие дни, в случае, если районные власти не погасят образовавшуюся на сегодняшний день задолженность перед гарантирующим поставщиком электроэнергии. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Калмэнергосбыт» 24 августа, учреждения, финансируемые из районного бюджета, задолжали более 203,7 тысячи рублей. Такая сумма накопилась за июнь — июль 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

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Потребители Калмыкии задолжали за электроэнергию 110 млн рублей

Ограничения поставки электроэнергии на объекты администрации Октябрьского района Калмыкии, а также на 16 объектов, курируемых отделом образования и культуры районной администрации, к которым, согласно информации на официальном сайте органа местного самоуправления, относятся образовательные организации (ОУ, ДОУ, УДО), АО «Калмэнергосбыт» будет вынуждено произвести с 13:00 28 августа.

В компании надеются, что прибегать к крайним мерам не придётся и руководство Октябрьского района «оперативно предпримет все необходимые меры по погашению задолженности в срок и не допустит ввода ограничений электроэнергии на объекты подведомственных организаций».

Добавим, что за июль в сетевую энергокомпанию диспетчерским отделом регионального гарантпоставщика была подана 831 заявка на ограничение (отключение) 657 бытовых потребителей и 174 юридических лица, суммарная задолженность которых превысила 3 млн 577 тыс. рублей.

Однако на деле были отключены от ресурса только два юрлица и 84 бытовых потребителя. Остальные в полном объёме погасили имеющуюся задолженность в размере 3,4 млн рублей, не дожидаясь ввода ограничений энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, за долги за электроэнергию под арест может попасть имущество международного аэропорта столицы Калмыкии. На сегодня в отношении АО «Аэропорт Элиста» на исполнении находится 212 исполнительных производств на общую сумму 143 млн 956 тыс. рублей. Из них взыскателем по 37 исполнительным производствам на сумму 20,6 млн рублей является АО «Калмэнергосбыт».