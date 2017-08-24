Тирасполь, 24 августа, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Обращение Молдавии в ООН с просьбой внести отдельным пунктом в повестку Генассамблеи организации в сентябре вопрос о выводе российских военнослужащих из Приднестровья — «издёвка судьбы и истории». Так прокомментировал в интервью «Известиям» молдавский демарш президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Mil.ru Российские войска в Приднестровье

Он напомнил, что Молдавия была принята в ООН 2 марта 1992 года, и в тот же день началась молдавская агрессия против Приднестровья.

Что касается ООН, то по его словам, главная международная организация «зациклена на демократическом централизме», то есть выслушивает только «признанные стороны конфликтов, а непризнанные — нет». «Если бы на трибуне ООН выслушали нашу позицию, то и мнение, возможно, у многих поменялось бы», — отметил Красносельский.

Он добавил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья будет означать начало войны в регионе. «Если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы, эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев. Эта тема для нас необсуждаемая. Без мнения приднестровского народа такие решения принимать нельзя. Без миротворцев здесь будет война. Кто желает вывода миротворцев, тот хочет войны», — сказал Вадим Красносельский.

В письме постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Морару, напомним, утверждается, что присутствие военнослужащих РФ в Приднестровье «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности». Морару попросил ООН поддержать усилия, направленные на завершение процесса вывода российских военных и напомнил о «стамбульских обязательствах» России на этот счет.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.