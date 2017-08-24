Москва, 24 августа, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что кризис в российско-американских отношениях не влияет на совместную работу Москвы и Вашингтона по Сирии. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 24 августа, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Камбоджи Праком Сокхоном.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

Лавров считает, что для России и США угроза терроризма является общей. В связи с этим Москва и Вашингтон, несмотря на разногласия практически по всем вопросам, якобы продолжают совместную работу по борьбе с терроризмом в Сирии.

«Мы прагматики. Мы понимаем, что здесь не место для каких-то обид, ложно понятого чувства престижа. Речь идёт об угрозе для всех нас. Речь идёт о судьбах народов региона, народов Сирии и других стран. И не только для этого региона, потому что террористы проявляют себя уже и в Европе, и за океаном, и в Азии. Так что здесь у нас задачи общие», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В чем именно заключается это сотрудничество Лавров однако не уточнил.

Напомним, США ещё в самом начале так называемой Арабской весны поставили себе цель — уничтожить Сирийскую Арабскую Республику как светское государство. Для этого был использован весь арсенал возможностей — от искусственно созданной сирийской оппозиции, которая очень быстро превратилась в боевиков, до международного терроризма, который был целенаправленно ввезён в Сирию.

Чтобы прикрывать боевые действия террористов, США сформировали так называемую антитеррористическую коалицию, которая по сути помогала боевикам оппозиции и исламистам наступать на сирийские правительственные силы, а также снабжала их всем необходимым.

Вмешательство России в сирийскую войну спутало американцам все карты, так как Вооружённые силы РФ реально разгромили отряды сирийских боевиков и устроили коренной перелом в войне.

Тем не менее США не оставляют попыток любыми способами — от военных до политико-дипломатических — расчленить Сирию и ликвидировать законное правительство во главе с Башаром Асадом.

Так называемое сотрудничество России и США в Сирии заключается только в том, чтобы не допустить случайного боестолкновения между российской и американской армиями.