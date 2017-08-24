Ярославль, 24 августа, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля 7-го созыва будет более оппозиционным, чем нынешний, несмотря на то, что «Единая Россия» по партийным спискам наберет порядка 50%. Своими прогнозами результатов выборов с корреспондентом ИА REGNUM поделился ярославский политолог Александр Миклин.

Фото страницы Александра Миклина в Facebook Александр Миклин

«Трудно прогнозировать результат, на данный момент почти половина избирателей не определилась и определится только после 1 сентября. Но есть факторы, которые обязательно скажутся на результате. Я не вижу сегодня отмобилизованной команды «Единой России» У партии нет управленца класса Виктора Кидяева, нет политтехнологов класса Зарубина-Исаева. Я не вижу серьезного административного ресурса в городе. Мэр Слепцов не является администратором класса Сергея Вахрукова, политиком класса Анатолия Лисицына, управленцем класса Виктора Волончунаса. Он только начинает свой путь. Адмресурс не сформирован. Команда проголосовать за нужных кандидатов будет отдана, но не факт, что будет исполнена. Мы не говорим о провале «Единой России», но это скажется на результате», — сказал Александр Миклин.

По мнению Миклина, проблемы внутри «Единой России» позволят набрать приличный процент другим партиям.

«Лидером протеста в Ярославле сегодня, безусловно, является КПРФ. На втором месте, наверное, «Справедливая Россия». Вдруг ожили «Патриоты». Вряд ли серьезно «выстрелит» ЛДПР, соглашательская позиция не позволяет им участвовать в ярославском протесте», — полагает Александр Миклин.

По мнению политолога, смена лидера в ярославском «Яблоке» негативно отразится на партийном результате, но яркая кампания, которую проводит партия сейчас, дает шансы на прохождение в гордуму. «Думаю, их постараются не пустить», — считает Миклин.

Политолог не видит системной избирательной кампании у ПАРНАСа и скептично оценивает шансы либералов на попадание в муниципалитет Ярославля. По мнению Миклина, активно работают спойлеры, прежде всего «Коммунисты России» — их результат, по обыкновению, пойдет в копилку лидера — «Единой России».

Политолог полагает, что по партийным спискам «Единая Россия» наберет около 50%, порядка 20% возьмет КПРФ, 10−15% — «Справедливая Россия», а «Патриоты России», «Яблоко» и «ЛДПР» покажут результат на грани прохождения — 5−5,5%. Остальные партии останутся за бортом.

Если на прошлых выборах «Единая Россия» взяла почти все одномандатные округа, то на этот раз результат будет кардинально иным.

«Монополии не будет. Целый ряд округов под вопросом. Некоторые округа партия сливает кулуарно, но вполне осознанно», — считает Александр Миклин.

По мнению собеседника ИА REGNUM, новый состав муниципалитета будет более протестным, чем существующий.

«Это не будет отражать истинной социально-политической ситуации в городе. Ярославский протест инкапсулирован, но не ликвидирован. У него пока нет лидера. Он может проявиться в другой избирательной кампании, например, в президентской», — резюмирует политолог Александр Миклин.