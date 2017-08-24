Санкт-Петербург, 24 августа, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и бизнесмен Роман Абрамович 24 августа посетили остров Новая Голландия в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Остров Новая Голландия

По словам Матвиенко, с начала года остров, на котором создается новое общественное пространство, посетили около 1 млн человек.

Она рассказала, что, когда впервые побывала на острове, в бытность губернатором Петербурга, ее встретил «охранник с винтовкой без патронов», в разваливающихся дореволюционных корпусах, принадлежащих Минобороны, хранились будённовки, и всё находилось в катастрофическом состоянии.

Долгие годы власти пытались сделать из Новой Голландии общественное пространство, притом что, по словам Матвиенко, зданиям на острове требовалась серьезная реставрация, но «здесь нет никакой экономики», и проект выходил меценатским.

Много сил Матвиенко потратила на уговоры Романа Абрамовича взять на себя издержки, но в итоге он, по словам спикера Совфеда, «заболел проектом».

«Это огромная работа и огромные инвестиции. Мы бесконечно благодарны Роману Абрамовичу за то, что он так бережно относится к историческому наследию нашего города, за то, что вкладывает огромные финансовые ресурсы, понимая, что они, конечно, никогда не окупятся», — сказала Матвиенко.

На данный момент реализованы два из пяти этапов проекта «Новая Голландия», например, в этом году открылось общественное пространство «Бутылка» в здании бывшей одноименной тюрьмы.

Валентина Матвиенко уверена, что обязательства по полному завершению проекта к 2025 году будут выполнены.

«Правильно, что они не торопятся, потому что реставрация требует очень тщательного подхода, спокойной работы. Здесь не нужна гонка. Очень важно сохранить это историческое и культурное наследие в первозданном виде», — подчеркнула Матвиенко.

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Остров Новая Голландия находится в Адмиралтейском районе, ограничен рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Площадь острова — 7,8 га. Первоначально «Голландией» в Петербурге называлось место около Адмиралтейства, где были устроены склады корабельного леса. После прорытия двух каналов склады были перенесены на образовавшийся остров, получивший название «Новая Голландия». Новая Голландия — первый военный порт России, который был основан по указу Петра I 21 сентября 1721 года.

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В советское время «Новая Голландия» была закрытой зоной, на ее территории располагались склады Ленинградской военно-морской базы. На начало XXI века комплекс состоял из нескольких десятков объектов, 11 из них — памятники федерального значения.

Стоимость проекта реставрации острова составляет около 12 млрд рублей, все шесть этапов реконструкции завершатся лишь к 2025 году.