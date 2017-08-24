Рязань, 24 августа, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Предприятия легкой промышленности работали бы гораздо более эффективно, если бы не было таких негативных явлений, как контрафакт и незаконный завоз на нашу территорию иностранной продукции. Об этом сегодня, 24 августа, заявил президент РФ ИА REGNUM на совещании в Рязани о мерах по развитию лёгкой промышленности в РФ, сообщается на сайте Кремля.

Легкая промышленность. Производство ткани

«Именно в зачистке рынка от сомнительной продукции заключён, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития лёгкой промышленности. Нужно подумать, что дополнительно можно сделать по этому направлению», — отметил он.

По его словам, на внутреннем рынке наблюдается дефицит натуральных волокон и материалов, а их качество зачастую отстаёт от уровня переработки.

«Для решения вопроса поставок сырья на отечественные предприятия нужны гибкие решения, которые будут стимулировать собственное производство сырья и в то же время позволят закрыть текущие потребности переработчиков», — отметил Путин и предложил обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства.

Также, по мнению главы государства, необходимо наращивать кадровый потенциал лёгкой промышленности, возрождать престиж профессии и привлекать в отрасль молодых специалистов.

«Сегодня основные образовательные учреждения по этому профилю сосредоточены в Москве, тогда как производственные мощности находятся в основном в регионах Российской Федерации», — напомнил Путин.

«Нужно внимательно проанализировать эту ситуацию. Будущие кадры должны обучаться там, где есть практика, где можно применить получаемые знания, в том числе можно рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли», — предложил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент РФ Владимир Путин находится в Рязани с рабочей поездкой. В рамках визита он посетил крупнейший в России кожевенный завод, где оставил свой автограф. На заводе президенту подарили футболку с его изображением. Затем Путин открыл совещание по вопросам легкой промышленности.

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