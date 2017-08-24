Калуга, 24 августа, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 24 августа, в Калуге глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов и председатель правового комитета Городской думы Александр Одиночников приняли участие в подведении итогов 15-й спартакиады муниципальных служащих, организатором который выступил калужский региональный благотворительный Фонд спортивных и оздоровительных программ.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Вручение сертификата на спортинвентарь директору школы Елене Анохиной

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Константин Горобцов и Александр Одиночников поздравили команды, занявшие призовые места и вручили спортсменам заслуженные награды.

Победителем спартакиады стала команда Городской думы города Калуги, получившая в качестве приза сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

«Мы приняли решение подарить сертификат средней школе №6, — рассказал Александр Иванов, — ведь именно в этой школе в рамках реализации спортивно-оздоровительный проекта «Развитие спортивной одаренности обучающихся — ключ к здоровью и успеху» был создан спортивный класс, ставший одним из лучших в городе. Целью этого проекта, внедренного при поддержке главы региона Анатолия Артамонова, является укрепление здоровья, физической подготовленности учащихся, развитие физической культуры и спорта. Этот проект был «визитной карточкой» школы в прошедшем учебном году».

Глава городского самоуправления Александр Иванов также подчеркнул, что проект уже даёт позитивные результаты: дети стали лучше учиться, активнее заниматься спортом, улучшилась физическая форма, они стали реже болеть.

Александр Иванов передал сертификат на приобретение спортивного инвентаря директору школы №6 Елене Анохиной и поблагодарил организаторов и спонсоров спартакиады за вклад в развитие детского спорта в Калуге.