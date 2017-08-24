Губернатор Анатолий Артамонов посетил выставку «Калуга урожайная»
Калуга, 24 августа, 2017, 15:45 — ИА Регнум. 23 августа губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и городской голова Калуги Константин Горобцов осмотрели сельскохозяйственную выставку, организованную в рамках конкурса «Калуга урожайная» в инновационном культурном центре.
Фото пресс-службы правительства Калужской области
На выставке
Мероприятие направлено на распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, огородных, дачных и приусадебных участках, выведению новых сортов аграрных культур, эффективному землепользованию.
Анатолий Артамонов отметил мастерство калужских садоводов и огородников, разнообразие выращенных ими культур.
Награды победителям конкурса «Калуга урожайная» вручил Константин Горобцов.