Калуга, 24 августа, 2017, 15:45 — ИА Регнум. 23 августа губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и городской голова Калуги Константин Горобцов осмотрели сельскохозяйственную выставку, организованную в рамках конкурса «Калуга урожайная» в инновационном культурном центре.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На выставке

Мероприятие направлено на распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, огородных, дачных и приусадебных участках, выведению новых сортов аграрных культур, эффективному землепользованию.

Анатолий Артамонов отметил мастерство калужских садоводов и огородников, разнообразие выращенных ими культур.

Награды победителям конкурса «Калуга урожайная» вручил Константин Горобцов.