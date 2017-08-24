Москва, 24 августа, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Рынок энергоносителей в середине торгового дня 24 августа слегка снижается. Рыночная активность минимальная — инвесторы, по всей видимости, экономят силы и ждут первых сигналов с открывающегося сегодня в Джексон-Хоуле симпозиума, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ptra Нефть

Баррель североморского сырья Brent сегодня стоит $52,46 (-0,2%). «Бочка» техасской нефти WTI торгуется по $48,2 (-0,4%).

«Опубликованные минувшим вечером данные от минэнерго США подтвердили продолжение снижения запасов сырой нефти, однако в отчете было и кое-что неожиданное. Запасы бензина, согласно расчетам EIA, тоже снизились», — отметила эксперт.

«Получается, что в статистике API и EIA в компонентах запасов бензина и дистиллятов есть расхождения: в первом случае они растут три недели подряд, во втором — сначала росли, а теперь вернулись к просадке», — пояснила Бодрова.

«Какой-то общий вывод сделать на такой неоднородной статистике сложно. Подождем еще неделю и посмотрим на данные по сырой нефти. Импульс инерции должен подойти к концу, активного спроса на топливо в стране в финале сезона нет», — полагает эксперт.

«Ближайшие сутки баррель Brent проведет в диапазоне $52−52,80», — считает она.

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