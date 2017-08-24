Ярославль, 24 августа, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Практические действия войск по наведению и эксплуатации наплавного комбинированного железнодорожного моста через Волгу для пропуска по нему подразделений и техник проинспектировал сегодня, 24 августа, в Ярославле министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Yarregion.ru Военные учения в Ярославле

В учениях сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ были задействованы около 1,4 тыс. военнослужащих и до 500 единиц вооружения и военной техники.

Железнодорожные войска России навели комбинированный наплавной железнодорожный мост протяженностью 1 тысячу метров и грузоподъемностью до 5 тысяч тонн через Волгу.

После наведения комбинированного моста через Волгу прошел воинский эшелон с военной техникой, масса которого составила 2 тысячи тонн, длина — более 500 метров.

С одного берега реки на другой переправился состав с десятью танками и десятью БТРами и второй поезд с десятью вагонами, в которых находился личный состав. В обратном направлении прошел санитарный поезд.

Кроме того, рядом с мостом были развернуты две железнодорожные паромные переправы, по которым на другой берег были доставлены три платформы с бронетехникой, цистерны с горючим и продовольственные грузы.

«Министр обороны РФ поставил отличную оценку войскам принимавшим участие в этапе специальных совместных учений сил материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. В учениях принимала участие самая современная техника, поставленная в войска ЗВО за последние четыре года», — пояснил заместитель министра обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков.

По его словам, «военные железнодорожники вполовину перекрыли нормативы при выполнении задач. Выполнили наведение моста при порывах ветра до 18 м/с ювелирно и без замечаний.

Параллельно с учениями сил и средств МТО свои учения проводят войска радиационной, химической и биологической защиты, военные медики, инженеры и связисты.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Ярославле проводится один из этапов специальных учений сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ярославль на учения сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России 24 августа. 25 августа Ярославль посетит мэр Москвы Сергей Собянин, который проверит ход реконструкции зоны ЮНЕСКО, финансируемой из столичного бюджета.

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