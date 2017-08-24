Калуга, 24 августа, 2017, 15:29 — ИА Регнум. 23 августа подведены итоги конкурса «Калуга урожайная».

Фото пресс-службы городской думы Калуги На выставке достижений калужских садоводов и огородников

Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, в инновационном культурном центре были организованы выставки достижений калужских садоводов и огородников, изделий народных мастеров, представлена работа гончарной и керамической мастерских.

Для детей была подготовлена развлекательная программа.

По итогам конкурса победителей определили в восьми номинациях: «Лучший садово-огородный, дачный участок»; «Лучший приусадебный участок»; «Лучшее личное подсобное хозяйство»; «Образцовый противопожарный дачный, садовый дом и участок»; «Лучшее противопожарное состояние дачного, садового товарищества»; «Лучшая благоустроенная территория дачного, садового товарищества». Также в конкурсе была предусмотрена специальная номинация: «Лучшее молодежное хозяйство», прошла лотерея. Достижения калужских садоводов и огородников высоко оценила депутат городской думы Калуги Татьяна Коняхина.

«Городские власти уделяют особое внимание развитию агропромышленного комплекса, всячески поддерживают местных сельхозпроизводителей, — заявил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Замечательно, что калужане своими руками выращивают такие замечательные фрукты и овощи, своим плодотворным трудом они прославляют родной город, способствуют его дальнейшему развитию. Хочу от всей души поздравить земляков с наступающим Днём города, а калужским садоводам и огородникам пожелать новых впечатляющих успехов».