Москва, 24 августа, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Телеканал «Дождь», известный своими «расследованиями», основанными на слухах и недостоверных источниках, заявил о строительстве на территории объекта культурного наследия виллы Селлгрена — старинной усадьбы на острове Лодочный «резиденции» для отдыха президента РФ Владимира Путина.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

В материале речь идет о том, что строить «дачу Путина» там начали после 2010 года. Далее расписывается, кому принадлежит усадьба и участок под ней, а также как конкретно они связаны с президентом РФ.

В качестве «доказательств» приводятся некие источники и слова местных жителей, из которых никто не стал называть свои имена и фамилии. Нет также и ни одной фотографии «объекта».

Вилла была построена в 1913 году, в советское время в усадьбе была база отдыха института «Ленгражданпроект», благодаря чему усадьба из красного кирпича и сохранилась — едва ли не единственная среди усадеб вокруг Выборга.

«Дождь» приводит в качестве иллюстрации одну фотографию интерьера усадьбы, снятую, как показывает поиск, в 2009 году. Она опубликована 20 июня 2009 года на портале «Окрестности Петербурга», притом что найти фото в группе в соцсети «Вконтакте», указанной «Дождем» как «первоисточник», не удалось.

Притом что ничего не мешало журналистам последовать примеру другого «расследователя» — оппозиционера Алексея Навального — и сделать снимки «дачи друзей Путина» при помощи квадрокоптера. Такие съемки приводились в известном фильме Навального, и снимали с воздуха якобы не просто частную собственность, а режимный объект ФСО.

Если снимаемый особняк на Рублево-Успенском шоссе действительно имеет отношение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву — «достоверно установить» это ФБК не удалось.

Мог бы «Дождь» это сделать? Если это невозможно только ввиду финансовых причин, то вряд ли зрители телеканала и пользователи соцсетей отказали бы себе в удовольствии увидеть особняк и заплатили бы, ну, например, «по чашке кофе или пачке сигарет».

Каких-либо данных о состоянии виллы, ее интерьерах или комментариев экспертов не дается. Якобы Путин после 2010 года бывал на вилле, и возил его туда бывший глава района Георгий Порядин.

Вывод о том, что Путин мог бывать на вилле, сделан из слов «собеседника» и на основании того, что принадлежит усадьба и участок под ней сыну главы Балтийской медиа группы через компанию «Север».

Глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов заявил, что сам никогда не был на острове Лодочный и не знает о нахождении на нем виллы, которую президент может использовать для отдыха, сообщает портал 47news.

Не стали комментировать «расследование» в администрации Ленинградской области и в пресс-службе президента РФ. Также не стал давать комментарии упоминаемый «источником» телеканала экс-вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев, под контролем которого остров был переведен из земель лесного фонда в состав городского поселения с разрешенным видом использования — под базу отдыха в декабре 2012 года.

Видимо, комментировать не стали потому, что сказать на недостоверную информацию просто нечего: нельзя доказать отсутствие чего-то. Тогда как задачей телеканала было доказать наличие «резиденции для Путина» и факт его посещения виллы и предоставить достоверную информацию, основанную на фактах. Проще говоря, доказать свои измышления.

Ранее телеканал «Дождь» неоднократно обвиняли в публикации непроверенных фактов и использовании недостоверных источников. Так, в августе 2014 года телеканал распространил информацию об убитом на Украине контрактнике из Башкирии.

Возмутилась мать погибшего солдата, упомянутого в сюжете. Марсель Араптанов действительно погиб, однако в результате несчастного случая, и не на Украине, а в поселке Шали Чеченской Республики, где располагалась его воинская часть.

На опознание мать выезжала в Ростов, что, видимо, и стало причиной возникновения домыслов. На похороны солдата пришли очень много людей, они вовсе не были тайными, уточнил тогда пресс-секретарь Башвоенкомата Борис Астраханцев.

P.S.

От редакции ИА REGNUM :

Роботы «Яндекс.Новостей» заинтересовались президентскими выборами?

Сюжет в «Яндекс.Новостях» о «даче друзей Путина», где «Дождь» указывался первоисточником, был главной новостью дня несколько часов 24 августа. Сюжет был первым в пятерке главных новостей. Как только вышел данный материал ИА REGNUM с заголовком про «фейк» и попал в сюжет новостного агрегатора, сюжет сразу исчез не только из пятерки главных тем, но и вообще с главной страницы «Яндекс.Новости». Совпадение?