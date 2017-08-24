Улан-Удэ, 24 августа, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Вечный огонь в Улан-Удэ находится в окружении мёртвых елей. На это вопиющее обстоятельство обратил внимание житель столицы Бурятии.

Засуха

По его словам, при очередном благоустройстве Мемориала Победы вокруг лестницы у Вечного огня уничтожили здоровые деревья, а на их место высадили небольшие ёлочки. Большинство высаженных деревьев погибло, и сейчас внешний вид мемориала оставляет желать лучшего.

«Хотя есть все средства для полива, погибли вновь высаженные берёзы и мелкие кустарники. Непонятно, почему подрядчик, выбранный городом, бездействует. Ведь за территорией нет никакого надзора», — цитирует улан-удэнца газета «Номер один».

Комментарий по ситуации дали в комитете городского хозяйства. По информации городских властей, всему виной засуха в регионе и отсутствие денег на полив.

«По городу Улан-Удэ много засушенных деревьев. Идёт речь о снижении уровня Байкала, и корни растений берут воду из подземных вод. Около 30% деревьев в городе засохло. Но это в большей степени зависит от полива. Однако каждое дерево в масштабе города полить нереально. В этом году многие обратили внимание, что очень много деревьев засохло, и мы тратим очень много денег, чтобы их убрать», — нашли оправдание в комитете.

Об ещё одной ситуации, вызывающей возмущение, рассказали журналисты телеканала «Ариг Ус». Оказалось, что в сквере Победы в Улан-Удэ имеются скрытые от глаз прохожих места, заваленные мусором. Автор сюжета сделал вывод, что уборку здесь производят по следующему принципу: «Не видно, а значит, и так сойдет».

Сегодня, 24 августа, в мэрии Улан-Удэ прокомментировали замечания по поводу мусора в сквере Победы.

«Комбинатом (по благоустройству — прим. ИА REGNUM ) с 16.08.2017 г. по 17.08.2017 г. были выполнены работы по уборке территории, прилегающей к Мемориалу Победы, количество вывезенных отходов составило 10 куб. м», — сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Добавим, казалось бы, содержание мемориалов Победы, а также парков и скверов, где люди могут вспомнить о бессмертном подвиге защитников Родины, должно быть безупречным. Однако на деле это далеко не так. Периодически из разных регионов России, в том числе сибирских, поступают сообщения о вопиющих случаях. Например, весной текущего года омичей возмутила информация о том, что в Парке Победы потух Вечный огонь. Разразился скандал. В итоге Вечный огонь вновь зажгли после указания властей региона.

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В мае 2017 года в Омской области организовали проверку по информации о том, что в посёлке Кормиловка дорожную яму засыпали осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны.

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А в июле 2017 года стало известно, что власти Красноярска до сих пор не могут ликвидировать последствия акта вандализма, произошедшего 18 мая 2017 года. Тогда неизвестные испортили мозаику — изображение Родины-матери с ребёнком на руках на здании кинотеатра «Родина», расписав её граффити.

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