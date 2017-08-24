Киев, 24 августа, 2017, 15:17 — ИА Регнум. У здания Кабинета министров Украины 24 августа прогремел взрыв, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

geralt Взрыв

Согласно сообщению, взрыв произошел около 14:00 между зданием Кабмина Украины и стадионом Динамо. От взрыва пострадали двое — мужчина и женщина. На месте происшествия работают сотрудники службы безопасности Украины (СБУ), скорая помощь и взрывотехники.

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По сообщениям в соцсетях, неизвестные пытались взорвать машину с сотрудниками азербайджанского посольства, однако взрывпакеты не долетели до цели. Очевидцы также сообщают, что женщина тяжело ранена, мужчина получил ранение в голову.

Напомним, 24 августа в Киеве дежурят порядка 4,5 тыс. сотрудников Нацполиции и Нацгвардии по случаю празднования Дня независимости Украины. Центральные улицы перекрыты, некоторые станции метро также не работают в целях обеспечения безопасности столицы.

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