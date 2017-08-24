Иркутск, 24 августа, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил представление в Законодательное собрание региона о согласовании кандидатуры Руслана Болотова для назначения его на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Иркутской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Скриншот страницы irkobl.ru Руслан Болотов

Представление будет рассмотрено на очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится 25 сентября. В настоящее время Руслан Болотов исполняет обязанности первого заместителя губернатора.

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Место первого вице-губернатора стало вакантным после того, как в начале августа в отставку по собственному желанию ушел Александр Битаров, который является одним из самых влиятельных политиков региона, однако в кабинете Левченко, по мнению ряда экспертов, его оттеснили от губернатора и лишили возможности проводить свою линию. Не исключено, что в будущем Битаров будет претендовать на должность спикера Заксобрания.

Руслан Болотов родился в 1972 году в городе Шелехов Иркутской области. Окончил высшее командное училище радиоэлектроники, государственную экономическую академию. Работал в коммерческих и хозяйственных структурах. В 2005—2006 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Шелеховского муниципального района, в 2006—2007 годах — глава Шелеховского городского поселения. С декабря 2008 года по январь 2011 года возглавлял министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. В 2011-м году работал на должности советника губернатора Иркутской области. С 2011 по 2013 годы заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Спорт-Инижиниринг», в 2013—2015 годах работал заместителем генерального директора ЗАО «Ассоциация застройщиков города Иркутска». 14 октября 2015 назначен заместителем председателя правительства Иркутской области.