Ярославль, 24 августа, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С помощью аэрофотосъемки мэрия планирует пополнить бюджет

Напомним, еще весной депутаты муниципалитета поддержали решение выделить 5,8 млн рублей на аэрофотосъемку города с целью выявления незарегистрированной недвижимости.

В итоге на конкурс по выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Ярославль и созданию цифровых ортофотопланов стоимостью 4,6 млн рублей заявилось 8 участников. Среди них — московские АО «Авиация и прикладная экология», ООО «Научно-производственное предприятие «Геокоминвест», ООО «Иннотер». Кроме того, документы подали ООО «Агентство «БАЛТАЭРОСЕРВИС» и ООО «ПЛАЗ» из Санкт-Петербурга и АО «Кадастрсъемка» из Иркутска.

В итоге согласно протоколу работы конкурсной комиссии победителем, получившим максимальное количество баллов, признана организация из Иркутска, предложившая цену в 4,3 млн рублей.

Заявка ООО «Плаз» была отклонена.

Напомним, мэрия Ярославля оценивает потери от незарегистрированной недвижимости в сумму порядка 1 млрд рублей ежегодно. Предполагается, что после аэрофотосъемки владельцев всех незарегистрированных объектов заставят платить налоги со своих активов.