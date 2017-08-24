Владимир, 24 августа, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Сегодня, 24 августа, в рамках международной сессии Всероссийского экологического форума во Владимирской области сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров заявил о многократных нарушениях международных природоохранных стандартов соседом нашей страны по Арктической зоне — Норвегией. Эксперт подверг резкой критике практику двойных стандартов официальных властей Осло, которые, по его словам, «тратят миллионы долларов на защиту лесов в Индонезии, а внутри страны позволяют горнопромышленным компаниям сваливать отходы напрямую в море».

2017.oprf.ru Вадим Петров

«Россия — экологический донор мира, решительный в своих устремлениях. Наша страна ключевой участник переходных процессов в политике экологического развития. Просто удивительно, как Норвегия по любому поводу выставляет себя мировым поборником экологической морали, но на практике ведет себя прямо противоположно», — заявил Петров.

Он рассказал о критической ситуации, сложившейся вокруг наращивания выбросов отходов горнодобывающей промышленности с высоким содержанием тяжелых металлов в трёх норвежских фьордах. Петров подчеркнул, что текущее наращивание отложений хвостохранилищ с высоким содержанием тяжелых металлов, таких, как медь и никель, прогрессивно отрицательно влияют на устойчивое развитие экосистем фьордов. Более того, распространение отходов из отвалов в окружающее пространство не ограничено и находится на границе с Россией. Это, отметил эколог, обеспечивает перенос загрязняющих частиц в Россию, тем самым формируя трансграничное загрязнение, что ставит под угрозу здоровье и жизнь тысяч людей.

Выступающий напомнил о результатах исследования норвежского Института морских исследований (IMR), согласно которым горнорудные отходы оказывают крайне негативное воздействие на ихтиофауну. Через морскую границу фьордов проходят пути миграции трески. Эти же морские течения несут соединения тяжелых металлов и в сторону границы с Россией.

«Складирование отвалов норвежских предприятий в море нанесут ущерб для Арктической зоны России гораздо больший, чем все вместе взятые захоронения радиоактивных отходов времен СССР в Баренцевом море», — считает Вадим Петров. — Россия старательно очищает Арктику от техногенного воздействия прошлых лет, а наши соседи усиленно ее загрязняют по сей день».

Напомним, в сентябре 2016 года на заседании Международного союза охраны природы (МСОП) Норвегия вместе с Турцией — единственные из 53 участников — проголосовали против международного запрета на сброс отходов горного производства в море. Доводы норвежской стороны касались того, что страна имеет уже 30-летний опыт захоронения отходов в море и норвежские компании ничего менять не собираются.

Экологическая палата России направила Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Норвегии в Российской Федерации «зелёную» ноту протеста. В документе приведено требование к норвежским промышленным компаниям Nussir, Nordic Mining и Sydvaranger Gruve показать пример соблюдения международных природоохранных стандартов и отказаться от практики захоронения отходов в море.

«Пора Норвегии как можно скорее прекратить морское захоронение хвостохранилищ на существующих объектах и новых рудниках в соответствии с Резолюцией №56 Всемирного конгресса охраны природы МСОП и остановить, наконец, отравление всей Арктики», — сказал Вадим Петров.