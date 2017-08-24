Москва, 24 августа, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Рубль продолжает получать поддержку со стороны обменных операций отечественных экспортеров, конвертирующих валютную выручку в рамках налогового периода, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Пик выплат придется на 25 августа, когда пройдет уплата налога на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизов, а окончательно они прекратятся 28 августа вместе с уплатой налога на прибыль. Несмотря, на небольшую передышку, сейчас гораздо больше оснований ожидать в среднесрочной перспективе курс рубля у отметки 60 за доллар и 70,50 за евро», — отметил эксперт.

«24 августа нацвалюта торгуется в незначительном минусе, благодаря слабому росту доллара относительно других валют. Сначала года доллар практически не прекращал свое падение из-за царящего разочарования относительно способностей Дональда Трампа осуществить обещанные реформы и общего состояния американской экономики, чей слабый рост не позволяет ФРС продолжить курс на ужесточение кредитно-денежной политики», — пояснил Мащенко.

«Тем не менее на днях появилась новость о желании правительства США привлечь на рынке более 500 млрд долларов к концу 2017 года, что должно привести к значительному сокращению долларовой ликвидности и позволить валюте отвоевать потерянные позиции. Данный фактор будет играть крайне негативную роль в формировании курса рубля, особенно в отсутствии каких-либо позитивных изменений в нефтяных котировках», — считает эксперт.

По его мнению, «в данный момент складывается достаточно оптимистичная картина на сырьевых рынках: кроме сокращения активности сланцевых компаний, наблюдались перебои поставок из Ливии, где работа крупнейшего месторождения была заблокирована протестующим».

«Однако слабо верится, что позитив будет сохранятся длительное время, ведь уже сейчас ливийская национальная корпорации сообщает о нормализации работы, а подросшие цены на сырье побуждают сланцевиков увеличивать свою активность. Ну, а пока стоимость нефти будет продолжать находиться на уровне $52,30 за баррель», — полагает эксперт.

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