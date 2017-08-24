Москва, 24 августа, 2017, 14:40 — ИА Регнум. В московских школах опровергли ранее появившуюся информацию в СМИ о том, что из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам было перенесено начало учебного года, об этом 24 августа рассказали РБК в администрации учебных заведений.

Советские школьники 1 сентября. СССР

Так, секретарь директора школы № 2107 заявил, что ничего не знает о переносе первого учебного дня на 4 сентября.

«На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали», — отметил он.

В школе № 2054 агентству заявили, что занятия из-за празднования Курбан-байрама переносить также не собираются. В школе № 1219 сообщили, что ничего не знают о переносе первого учебного дня на 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в ряде СМИ прошла информация о том, что в нескольких школах столицы, расположенных недалеко от Соборной мечети, собираются перенести первый учебный день на 4 сентября из-за празднования главного для мусульман праздника Курбан-байрам.