Владивосток, 26 августа, 2017, 11:43 — ИА Регнум. С 9 по 15 сентября во Владивостоке пройдет XV Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». На первой пресс-конференции организаторы смотра озвучили детали мероприятия, подробности программы и имена гостей фестиваля.

Пресс-служба МКФ Pacific Meridian Ефим Звеняцкий

Президентом юбилейного смотра в этом году станет заслуженный артист РФ Сергей Жигунов. Председателем основного жюри — народная артистка РФ Алла Сурикова. В состав жюри войдут португальский режиссер и сценарист Жуан Педру Родригеш, критик Кристоф Терхеште, японский продюсер Шозу Ичияма, китайский продюсер Якоб Вонг и корейский сценарист Кван Кён-тхек. Помимо жюри, фильмы будут оценивать международная федерация кинопрессы FIPRESCI и организация по продвижению азиатского кинематографа NETPAC.

Откроют смотр две российские ленты: драма Владимира Котта «Карп отмороженный» и комедия Александра Андрющенко «Напарник». Показы фестивальных фильмов состоятся в кинотеатре «Океан IMAX» и в амфитеатре на Спортивной набережной.

В программу фестиваля войдут 179 фильмов, среди которых 46 дебютов, 10 мировых, 36 азиатских и 43 российских премьеры. Конкурсную программу представят десять полнометражных и десять короткометражных картин.

ИА REGNUM публикует список конкурсных фильмов.

Полный метр:

«Колумбус», реж. Когонада (СШA)

«Прощай энтузиазм», реж. Владимир Дюран (Аргентина, Колумбия)

«Песни на кладбище», реж. Бредли Лью (Малайзия, Филиппины)

«13 лет пустоты», реж. Такуми Сайто (Япония)

«Дорога на раланг», реж. Карма Такапа (Индия)

«Теснотa», реж. Кантемир Балагов (Россия)

«Аэротрополис», реж. Джен-Нэн Ли (Тайвань)

«Король», реж. Найлз Аталла (Чили, Франция)

«Пейзажи янцзы», реж. Сюй Синь (Китай)

«Легко и просто», Цзюнь Ген (Гонконг)

Короткий метр:

«Фаусто в темноте», реж. Израэль Аумада (Мексика)

«Лесхоз», реж. Цута Тецуичиро (Япония)

«Сельва», реж. София Кирос Убеда (Коста-Рика, Аргентина, Чили)

«Маленький поезд», реж. Тамара Дондурей (Россия)

«Один и много», реж. Джонас Бак (Камбоджа, Великобритания)

«Storge», реж. Катя Селенкина (Россия)

«1 килограмм», реж. Парк Ён-джу (Республика Корея)

«Шалава», реж. Люси Шродер (Австралия)

«Non castus», реж. Андреа Кастильо (Чили)

Цитата из к/ф «Шалава». реж Люси Шродер. 2016. Австралия

Среди внеконкурсных секций — «Панорама», «Кино России», «В фокусе: режиссер Хон Сан Су», «В фокусе: КНДР», «Движение вперед», «Документальный экран. Образы современности», «Документальный экран. Русское», «Документальный экран. Год экологии», Семейный сеанс», «После полуночи», «Ретроспективы. Андрей Кончаловский», «Ретроспективы. Крис Маркер», «Ретроспективы. Китайский мюзикл», «Ретроспективы. Анджей Вайда», «Школа. Профи», «Сделано во Владивостоке», «Открытая площадка. Короткометражное кино. Фавориты», «Открытая площадка. Короткометражное кино. Шутники», «Открытая площадка. Короткометражное кино. Реалисты», «Открытая площадка. Короткометражное кино. Наблюдатели», «Открытая площадка. Короткометражное кино. Оптимисты», «Открытая площадка. Короткометражное кино. Чудаки». В рамках секций будут представлены фильмы текущего сезона, в том числе обладатели наград кинофестивалей в Каннах, Берлине, Венеции и Локарно.

В образовательную программу фестиваля войдут мастер-класс французского режиссера Ф.Ж. Оссанга, лекция Кристофа Терхещте о современном кино-эксперименте и мастер-класс художника по костюмам Надежды Васильевой-Балабановой.

Среди почетных гостей фестиваля Памела Андерсон, Фанни Ардан, Фекла Толстая, Майкл Мэдсен, Лия Ахеджакова и другие. Актеры театра и кино Игорь Письменный, Юрий Беляев, Сергей Барышев, Александр Носик, Сергей Колесников, Евгений Герчаков и Ольга Комкина в рамках «Кинотуров» проведут более тридцати встреч с жителями Приморья.

Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие около шестидесяти стран мира. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и администрации Приморского края.