Рубцовск, Алтайский край, 24 августа, 2017, 14:07 — ИА Регнум. «В Кемеровской области вопросов к компании не возникало. И, я надеюсь, что они и здесь докажут свою эффективность, — сказал Николай Валуев. — Концессионное соглашение было подписано не так давно, самое главное теперь — контролировать ход его выполнения».

Управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев в Рубцовске

Действительно, концессионное соглашение между СГК и администрацией Рубцовска было подписано чуть более двух месяцев назад — 22 июня. Как сообщает урпавление по внешним связям СГК, согласно документу, энергокомпания берет на свое обслуживание объекты теплоснабжения города, находящиеся в муниципальной собственности, сроком на 15 лет — с 2017 по 2032 год. За этот период компания вложит в развитие инфраструктуры теплоснабжения более 2 млрд рублей с учетом НДС. Это собственные средства энергохолдинга. Они будут направлены на реконструкцию сетей, а также модернизацию Южной тепловой станции и малых котельных. После окончания срока действия соглашения, имущество, модернизированное за это время, останется в собственности города.

За это время энергетики обязуются порядка 1024 млн. рублей с НДС вложить в реконструкцию основного теплоисточника — Южной тепловой станции. Планируется также провести ряд работ на двенадцати малых котельных. На эти цели суммарно заложено 25,1 млн рублей с НДС. Объем инвестиций, которые компания направит на реконструкцию теплосетевого комплекса составит порядка 1001 млн рублей с НДС. Это позволит заменить более 21,9 км трубопроводов и еще более 11,9 км переложить, увеличив их диаметр.