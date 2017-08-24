Калуга, 24 августа, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Свыше 630 млн рублей потратит Калужская область для подготовки жилищного фонда региона к предстоящему отопительному сезону. Из них 177 млн рублей — это средства областного бюджета, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

По данным министерства строительства и ЖКХ области, в 18 городских и сельских поселениях региона ведутся работы по переводу на поквартирное теплоснабжение 614 квартир в жилых домах. Муниципалитетам, где проходят эти работы, выделено 800 двухконтурных газовых котлов.

Отметим, что план ремонтной программы объектов энергоснабжения филиала «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья» на 2017 год превышает 315 миллионов рублей. В настоящее время ремонт выполнен на 78%.

Также особое внимание планируется уделить противопожарной безопасности жилых объектов. На очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве области, главам администраций муниципалитетов напомнили о важности своевременного получения паспортов готовности к отопительному сезону, а также контроля за ситуацией в военных городках.

Так, по словам заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Дмитрия Харитонова, до 15 сентября 2017 года планируется выдать паспорта готовности 72 муниципальным образованиям.

«В целом в этом вопросе калужский регион выглядит лучше других областей Приокского округа», — заявил Дмитрий Харитонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее тяжелая ситуация в вопросах подготовки к зиме сложилась в военном городке «поселок Сосновый», расположенном в Калуге, и в военном городке «поселок Митяево» Боровского района Калужской области. Здесь необходимо провести срочный ремонт в котельных, заменить аварийные участки тепловых сетей. Под угрозой оказалась организация теплоснабжения жилых домов и объектов воинских частей.