Санкт-Петербург, 24 августа, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Жители Петербурга и северных пригородов, находящихся на территории Ленинградской области, получили надежду на скорое смягчение тяжелых дорожных пробок, которые возникают на границе города и области в связи с недостаточным развитием транспортной инфраструктуры.

Gge.ru Проект ТПУ в Девяткино

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту второго этапа подключения автомобильного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» к Кольцевой автомобильной дороге (КАД) на территории Всеволожского района Ленобласти. Об этом сегодня, 24 августа, сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Напомним, тяжелая транспортная ситуация в активно застраиваемых населенных пунктах на территории Ленобласти, примыкающей к северу Петербурга, стала причиной социального напряжения.

Как отмечается, изучив проект, эксперты пришли к выводу, что проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный план улучшения транспортной доступности районов массовой жилой застройки Мурино и Новое Девяткино предусматривает обустройство проезда под КАД, который даст возможность выезжать из Мурино на проспект Культуры Петербурга с двух сторон. Проезд под КАД включает в себя по одной полосе движения в каждую сторону. Стоимость проекта составляет порядка 108 млн рублей.

«Пересечение с КАД будет организовано под существующим на трассе путепроводом, а примыкание и отмыкание съездов — путем устройства переходно-скоростных полос на КАД. Общая протяженность строительства съездов транспортной развязки составит 1438 м», — уточнили сегодня в Главгосэкспертизе. Помимо проезжей части, под путепроводом будет обустроен тротуар с ограждением и велосипедная дорожка.

В целом же ТПУ «Девяткино» объединит в себе междугородный и международный автобусный вокзал, железнодорожную станцию, станцию метро, большой паркинг для автомобилей, объекты торговли и развлечений.

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Как ожидается, реализация этого транспортного проекта будет способствовать улучшению дорожной ситуации на стыке города и области, а появление автовокзала приведет к частичному переключению пассажиропотока с личного транспорта на общественный при движении из Всеволожского района Ленинградской области в Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА REGNUM, о поэтапном решении проблемы транспортного узла Мурино и Новое Девяткино было заявлено в ноябре 2016 года. «Прокол» под КАД является первым этапом строительства развязки с КАД в створе Гражданского проспекта. Вторым этапом станет непосредственно развязка со съездом в направлении станции метро «Девяткино», чтобы впоследствии связать КАД и новый ТПУ, который будет создан в этом районе.

Заключить контракт на строительные работы стоимостью 1,2 млрд рублей ориентировочно планируется в конце 2017 года. Проект, заказчиком которого выступает ГКУ «Ленавтодор», реализуется по системе государственно-частного партнёрства: 60% стоимости профинансирует бюджет Ленобласти, 40% — застройщики.