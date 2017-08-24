Волгоград, 24 августа, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В Волгоградской области стало известно о первых погибших на природных пожарах, которые бушуют в регионе вот уже несколько дней. Так, в Ольховском районе погибла семейная пара. Тела двух пенсионеров были найдены в частном доме одного из сёл района, передаёт ИА REGNUM 24 августа.

34.mchs.gov.ru Ландшафтный пожар

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Как уточнила и.о. старшего помощника руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Ксения Кривенцова, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Дознаватели считают, что причиной гибели людей стало «ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также небрежное отношение к службе должностных лиц администрации поселений, которые не обеспечили исполнение требований федеральных законов о пожарной безопасности».

Расследовать уголовное дело будут по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть более двух лиц).

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Пожар в одном из сёл Ольховского района вспыхнул днём 23 августа. Загорелась водонапорная башня, огонь от которой распространился на расположенное рядом село. Пламенем были объяты не менее 26 домов. После тушения пожара в одном из них были обнаружены останки 88-летнего мужчины и его 84-летней жены. Предположительной причиной смерти стало отравление угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары в Волгоградской области огнеборцы тушат уже вторые сутки. 23 августа возгорания были зафиксированы в 13 районах региона. Из-за неблагоприятных погодных условий — сильного, шквалистого ветра и жаркой погоды — ландшафтные пожары быстро распространялись по территории. Силы и средства ГУ МЧС были переведены в режим чрезвычайной ситуации, поставлена специализированная техника. Всего в ликвидации возгораний было задействовано 5120 человек личного состава и 203 единицы техники.

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Под Волгоградом из-за пожаров эвакуируют детский лагерь

Наиболее сложная ситуация сложилась в Среднеахтубинском, Даниловском, Ольховском и Иловинском районах. По предварительным данным, сгорело более 150 домов и построек. В качестве одной из причин пожаров на заседании оперативного штаба глава региона Андрей Бочаров назвал целенаправленный поджог.

В настоящее время мероприятия по установлению причин возгораний на местах ландшафтных пожаров проводят сотрудники региональной полиции. Очаги возгораний выявляют с помощью квадрокоптеров, а в Иловлинском районе территорию облетают на вертолёте. Устанавливают стражи порядка и следователи и возможных виновных в умышленном или случайном уничтожении имущества.