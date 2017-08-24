Москва, 24 августа, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Надругательство над могилой советского разведчика Николая Кузнецова является результатом санкционированной Киевом линии на фальсификацию истории собственной страны. Об этом 24 августа во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Рассматриваем эту акцию как следствие санкционированной нынешним киевским режимом линии на тотальную фальсификацию истории собственной страны и извращение в интересах пособников фашистских захватчиков и их идейных последователей», — заявила Захарова.

Она отметила, что есть основания говорить о «значительном политическом весе» таких сил.

У украинских властей никогда нет чёткой позиции по поводу недопустимости подобных актов вандализма и итогов их расследования.

«На территории Украины принято не искать и не идентифицировать (вандалов)», — подчеркнула она.

Могилу советского разведчика Николая Кузнецова во Львове осквернили вандалы 21 августа. Неизвестные похитили металлические буквы и цифры на надгробной плите на могиле, расположенной на Холме Славы.