Ярославль, 24 августа, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В Ярославль на учения сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России прибыл Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В Ярославле проходят учения

В учениях примут участие 1,4 тыс. военнослужащих и до 500 единиц вооружения и военной техники.

Министр проинспектирует действия войск по обеспечению работы временного перегрузочного района, а также наведению и эксплуатации наплавного комбинированного железнодорожного моста через Волгу для пропуска по нему подразделений и техники.

В учениях примут участие министр транспорта РФ Максим Соколов и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец.

В пятницу Ярославль посетит мэр Москвы Сергей Собянин, который проверит ход реконструкции зоны ЮНЕСКО, финансируемой из столичного бюджета. В это же день в Ярославль приедет министр финансов Антон Силуанов — он примет участие во всероссийском семинаре на тему новаций в бюджетном законодательстве. А через неделю в городе ждут президента страны Владимира Путина.