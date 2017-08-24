Калуга, 24 августа, 2017, 13:02 — ИА Регнум. С начала 2017 года органами прокуроры Калужской области было санкционировано 42 решения налоговых органов о наложении ареста на имущество неплательщиков на общую сумму 49,5 млн рублей. Как сообщила 24 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора калужской области Юлия Иконникова, к настоящему времени взыскано 8,8 млн рублей.

AJEL Правосудие

Наибольшее число налоговых нарушений выявлено прокурорами Калуги и Обнинска, а также Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Козельского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского районов, Кировской межрайонной и Людиновской городской прокуратурами.

По словам Иконниковой, в результате проведённых проверок были выявлены факты несвоевременного перечисления налоговых платежей, либо уклонения от их уплаты в бюджет. После вмешательства прокуроров приняты дополнительные меры по взысканию недоимок с неплательщиков, привлечению виновных к административной и налоговой ответственности. Пресечены факты неправомерного начисления имущественных налогов физическим лицам.

Всего прокурорамиобласти в 2017 годувыявлено 268 нарушений законодательства о налогах и сборах, для устранения которых внесено 119 представлений, опротестовано 11 незаконных правовых актов, к дисциплинарной ответственности привлечено 35 должностных лиц.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2017 года размер задолженности по налогам в Калужской области вырос до 11,7 млрд рублей. В 2016 году размер задолженности составлял 7,9 млрд рублей.

Порядка 70% налоговых преступлений связано с изготовлением, сбытом и использованием поддельных акцизных марок и знаков соответствия. Более 20% преступлений связаны с уклонением от уплаты налогов и сборов. Прокуратурой области и налоговыми органами в 2016 годы были предъявлены в суд иски на общую сумму свыше 640 млн рублей.