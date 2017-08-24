Киев, 24 августа, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко после парада в честь дня независимости страны, который прошел в Киеве, встретился министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Видео встречи опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

Cont.ws Парад

Украинский лидер написал, что рад приветствовать Мэттиса на Украине и напомнил, что это «мощный символ» — 10 лет Украину не посещали с визитом главы Пентагона.

Мэттис присутствовал ранее в военном параде на Крещатике, в котором приняли участие более 200 военнослужащих армий НАТО и стран, претендующих на членство в Альянсе. Также там были министры обороны восьми стран — Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории, Эстонии, Турции и Молдавии.

По Крещатику промаршировали 4,5 тыс. военнослужащих украинской армии. Уточняется, что более 1 тыс. киевских военнослужащих в разное время принимали участие в гражданской войне в Донбассе — в зоне так называемой АТО — силовой операции против жителей региона.

Символично, что в 26-ую годовщину независимости Украины ее президент не сразу вспомнил, собственно, о народе Украины — «украинцы всего мира» были упомянуты в выступлении Порошенко последними в числе тех, кого он поздравил с днем независимости.

По мнению украинского политика, правозащитника Владимира Олейника, такой парад — это не празднование дня независимости, а демонстрация зависимости Украины от США и НАТО. Иначе сложно себе представить, чтобы, например, в США прилетел 4 июля президент Порошенко, а украинские военнослужащие прошли маршем по Вашингтону, цитирует Олейника Sputnik.

Он отметил, что это было бы уместно, например, на параде Победы, где маршем идут по площади солдаты стран победившей коалиции.

Напомним, на фоне визита Мэттиса в Киев и его встречи с Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, продолжаются разговоры о возможных поставках США летального оружия Киеву. Об этом, в частности, заявил влиятельный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн.