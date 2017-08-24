Сургут, Югра, 24 августа, 2017, 12:57 — ИА Регнум. После резни, которую устроил в городе Сургуте выходец с Кавказа, свою помощь в наведении порядка и патрулировании улиц предложила горожанам чечено-ингушская организация «Вайнах». В видеообращении руководителя организации Бислана Махмудова, распространенном в сети интернет, он выразил сочувствие пострадавшим в этой страшной резне, их родным и всем жителям города.

Рука помощи

Выступая от имени всех чеченцев и ингушей, проживающих в Сургуте, он заявил, что как никакие другие народы они знают, что такое террор, и понимают боль, которую испытывают жители города после случившегося.

По словам Махмудова, нельзя связывать данное преступление с национальностью или религией, так как «преступник не имеет ни нации, ни веры».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа около 11:20 в городе Сургуте 19-летний парень, вооруженный ножом, напал на прохожих, ранив семерых человек. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены остановить действия нападавшего, применив оружие. Злоумышленник был убит. Пострадавшие в результате нападения горожане с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункта «а» части 2 статьи 105 («Убийство»). Для установления причин и мотивов действий преступника по месту его жительства были проведены обыски. Следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления, среди них и психическое нездоровье нападавшего, и возможная причастность к террористическим организациям.

Между тем в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы отец нападавшего, семья которого переехала в Сургут из Дагестана, состоит на учете как экстремист. Также случившееся назвала терактом и взяла на себя ответственность за него террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В сети появилось посмертное видео человека, названного «Масауд аль-Сургути». В комментарии сказано, что смертник на нем призывает мусульман нападать на «неверных» с ножами и отвертками.

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