Москва, 24 августа, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Звучащие со стороны Киева предложения о вводе в Донбасс вооружённого миротворческого контингента ООН являются очередными попытками саботировать выполнение Минских соглашений. Об этом 24 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

«Звучащие от представителей киевского режима инициативы являются очевидными попытками замотать в очередной раз процесс реализации Минска-2 и уклониться от выполнения собственных обязательств», — заявила Захарова.

Она напомнила, что процессом урегулирования на Украине, наряду с участниками нормандского формата и Минской контактной группы, призвана заниматься специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая осуществляет наблюдение на линии соприкосновения и контролирует, а также верифицирует отвод вооружений, разведение сил и средств конфликтующих сторон.

При этом все стороны, участвующие в урегулировании конфликта на Украине, признают безальтернативность Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, указала Захарова.

«В этом документе об ооновских голубых касках и вооружённых наблюдателях ОБСЕ нет ни слова. Этот документ вырабатывался и при непосредственном участии Киева», — напомнила официальный представитель МИД РФ.

22 августа президент Украины Порошенко на открытии здания украинского театра в Северодонецке заявил, что намерен поставить вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.