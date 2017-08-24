Москва, 24 августа, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Немецкому концерну Siemens скорее всего не удастся оспорить через суд поставку в Крым газового оборудования, ранее проданного для установки на ТЭС в Тамани. На Крымский полуостров турбины попали после перепродажи, пишет 24 августа газета «Коммерсантъ».

Фокусник

По данным издания, в марте 2015 года ОАО «Технопромэкспорт» закупило четыре турбины Siemens SGT5−2000E у компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). В том же году оборудование было перепродано за €152,4 млн ООО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»), которое строит две ТЭС в Крыму. В 2017 году первоначальный покупатель турбин был признан банкротом.

«Ростех» никогда открыто не признавал, что в Крым были поставлены таманские турбины, утверждая, что турбины были приобретены «на вторичном рынке», при этом их производитель не раскрывался», — отмечает издание.

Как отмечают юристы, немецкий концерн может и дальше настаивать на том, что произведенное им оборудование оказалось на территории Крыма вопреки его воле. Однако оспорить этот факт через суд, скорее всего, не получится.

Дело в том, что первый покупатель имел полное право перепродать оборудование. Имущественные права перешли от первого покупателя второму, то есть сделка была заключена на вторичном рынке. Если даже в контракте указывались ограничения, оговаривавшие невозможность поставки турбин в Крым, суд признает их силу ничтожной, ведь они призваны ограничить право собственника поступать с имуществом по своему усмотрению.

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Напомним, в июле Siemens обратился в суд с иском против СТГТ и входящего в «Ростех» «Технопромэкспорта». Концерн требует отзыва турбин из Крыма, предлагая также обратный выкуп оборудования и аннуляцию договора. 18 августа требование Siemens было отклонено судом.

Итогом скандала, возникшего вокруг поставки в Крым в нарушение санкций немецких турбин, стало решение Евросоюза о расширении антироссийского санкционного списка. Туда были добавлены три физических и три юридических лица из РФ — те, кто участвовал в поставке турбин в Крым.

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