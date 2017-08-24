Красноярск, 24 августа, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Скриншот со страницы группы «Новости Норильска». Vk.com Снег в Норильске

Чего ждать от уборочной кампании?

Из 36 зернопроизводящих районов Красноярского края к уборочной кампании приступили 32. Как сегодня, 24 августа, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства, работы осложняют дожди, выпадающие ежедневно практически на всей территории региона.

По словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, на сегодняшний день аграрии собрали 217 тыс. тонн зерна с 85 тыс. гектаров при урожайности 25,6 ц/га. Он напомнил, что в 2016 году на эту дату с 75,2 тыс. гектаров было получено 197,3 тыс. тонн зерна при урожайности 26,2 ц/га.

«В ряде районов хлеба подоспели уже в первой декаде августа, что позволило начать уборочную на неделю раньше, чем в прошлом году, однако дожди замедляют темпы и сводят на нет это преимущество. Уже не вызывает сомнений, что нынешняя уборочная будет проходить в более сложных условиях, чем в 2016 году. Необходимо мобилизовать все силы для того, чтобы собрать с полей весь урожай до выпадения снега — синоптики прогнозируют первые снегопады уже в конце сентября», — прокомментировал Шорохов.

При этом он подчеркнул, что минсельхоз контролирует ситуацию:

«Вместе с тем, аграрии вошли в уборочную более подготовлено, чем в предыдущие годы, у них есть хорошая мотивация — в 2017 мы ожидаем установления более достойных рыночных цен на зерно».

Что касается кормозаготовки, присутствует отставание её темпов от прошлогодних показателей. В 2016 году этот показатель составлял 20,6 центнера кормовых единиц, в этом — 18,3 центнера на условную голову крупного рогатого скота.

По оценкам специалистов, дожди, осложняющее работу, могут положительно сказаться на повышении урожайности однолетних и многолетних трав второго укоса, а также кукурузы. Поэтому аграрии планируют заготовить сена, сенажа и силоса больше, чем в прошлом году. В настоящее время сена заготовлено 138 тыс. тонн (68%), сенажа — 788 тыс. тонн (85%). Ведётся закладка силосных ям.

Добавим, по информации Красноярскстата, в Красноярском крае общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, составила 1538,4 тысячи гектаров. Площадь посевов зерновых и зернобобовых культур — 1050,7 тысячи гектаров (68,3% от общей посевной площади), кормовых культур — 348,9 тысячи гектаров (22,7%), картофеля и овощебахчевых культур — 76 тысяч гектаров (4,9%).

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС России, 24−26 августа по центральным районам Красноярского края местами ожидаются заморозки до — 1°.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году хлеборобы Красноярского края намолотили более 2 млн 350 тыс. тонн зерна.

Благоустройство погостов

Власти Красноярска анонсировали начала работ по благоустройству самых больших кладбищ — Шинного и Бадалыкского.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 23 августа 2017 года в городе состоялось выездное совещание попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела. Уточняется, что торги на поиск подрядчика на проведение работ по благоустройству двух кладбищ завершились «на днях». Контракт планируют подписать в ближайшее время. Работу на погостах должны завершить до конца октября.

«Сегодня мы говорим о базовом благоустройстве, будет положен асфальт, установлены контейнеры, мульды, информационные таблички, которые помогут людям ориентироваться, баки для воды, отремонтированы ворота. Долгое время на кладбищах велась работа только по содержанию, сейчас уже в стадии подписания контракт на благоустройство, и мы смело говорим уже и об установке видеонаблюдения, и об освещении», — сказал депутат Красноярского городского совета Андрей Козиков.

Видеонаблюдение на погостах должно появиться уже этой осенью. В настоящее время ведутся торги на поиск подрядчика для проведения этой работы. Камеры установят по периметру и по основным аллеям. Также в мэрии уточнили, что в этом году выделено 35 миллионов рублей на обустройство могил ветеранов Великой Отечественной войны.

«Ветеранам устанавливаются памятники из природного камня, с цветником, высотой 120 сантиметров плюс ещё постамент. Обязательно высекается фотография и надпись с указанием, что это именно ветеран Великой Отечественной войны. В этом году будут обустроены 79 могил ветеранов», — прокомментировал замруководителя департамента городского хозяйства Леонид Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске на балансе муниципалитета числится 10 кладбищ: восемь общественных (Бадалыкское, Шинников, Николаевское, Троицкое, Коркинское, Базайское, Злобинское, Торгашинское) и два вероисповедальных (еврейское и магометанское). Общая площадь всех кладбищ Красноярска — порядка 400 га.

Территория Шинного кладбища — около 60 га, ежегодно в его пределах проводится до 3 тыс. погребений. Самое большое кладбище Красноярска — «Бадалык». Его площадь — 224 га.

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Также ранее стало известно, что на наведение порядка на крупном кладбище «Бадалык» в текущем году выделили 24,8 млн рублей (в 2016 году — 15 млн рублей).

«Лёгкие» Красноярска под угрозой

В Красноярске из-за дорожного ремонта может погибнуть половина деревьев на проспекте Мира. Как передаёт «7 канал», рабочие повредили корни, и многие растения уже не спасти.

«Ремонт дороги — это здорово, это необходимо, но если мы при этом погубим все «лёгкие» Красноярска, это никому не нужно. Уж лучше с узкими бордюрами находиться, но с растениями, потому что от них зависит наше благополучие и наше здоровье», — комментирует директор ботанического сада Сибирского федерального университета (СФУ) Елена Селенина.

Но и это ещё не все. Даже те деревья, чья корневая система не пострадала при ремонте, чувствуют себя на проспекте Мира некомфортно, уверяют биологи. Они объяснят это тем, что того клочка земли, где растут деревья, не хватает, чтобы растение получило достаточно влаги.

Заказчик работ по благоустройству на пр. Мира — департамент городского хозяйства. Там пояснили, что контролируют строительные работы постоянно. После ремонта проспект Мира останется таким же зеленым, как и был, заверили в департаменте.

«Если вдруг по вине подрядчика будет допущена гибель деревьев, то подрядная организация за свой счёт посадит там новые деревья, скорее всего, такого же размера, чтобы не было нарушено благоустройство», — сказала пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова.

Между тем главную центральную улицу города ремонтируют уже почти два месяца. Завершить все эти работы подрядчики должны до 30 сентября.

Напомним, Красноярский край не является благополучным регионом с точки зрения экологии. В 2016 году город прожил под так называемым «чёрным» небом (в режиме неблагоприятных метеоусловий) 58 дней, в этом году — уже более 30 дней. Более подробно об экологической ситуации в регионе читайте в сюжете ИА REGNUM «Экологические проблемы Красноярского края».

Августовский снег

Лето 2017 года подходит к концу. Тем временем в городе Норильске Красноярского края сегодня, 24 августа, выпал снег.

Фотографии с подписью «Первый снег в Норильске» горожане распространили в социальных сетях. Однако в комментариях под фото некоторые пользователи отметили, что это уже не первый снег летом-2017 в Норильске.

И действительно, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Норильске снег падал в июне 2017 года.

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По большому счёту, жителей Норильска летним снегом не удивить. Ведь 2/3 года среднемесячные температуры воздуха в городе — отрицательные. Безморозны только вторая и третья декады июня, июль и август. А зимой морозы достигают — 56 С. За зиму на территорию Большого Норильска выпадает до 2 млн тонн снега.