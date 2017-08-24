Москва, 24 августа, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Последний фильм Веры Глаголевой под названием «Глиняная яма», снятый по одноименной пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой, будет завершен к лету 2018 года, заявила продюсер Наталья Иванова.

Kremlin.ru Вера Глаголева

«Рабочее название фильма «Глиняная яма», — цитирует Иванову ТАСС.

Она рассказала, что фильм, жанр которого — социальная драма, снят на 90%. Впереди досъемка в Казахстане и постпродакшн.

Режиссером фильма в титрах будет указана Вера Глаголева, которая была и остается режиссером ленты, сказала Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа народная артистка России Вера Глаголева ушла из жизни в возрасте 61 года в одном из госпиталей Германии. По предварительным данным, известная актриса скончалась от онкологического заболевания.

Простились с Глаголевой в Москве 19 августа, похоронили актрису и режиссера на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.