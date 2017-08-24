Москва, 24 августа, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров 27−30 августа посетит с визитом три страны Ближнего Востока: Кувейт, ОАЭ и Катар, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 24 августа в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Встреча в Эль-Кувейте пройдет с участием эмира Кувейта, а также Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны. В Абу-Даби пройдут беседы с наследным принцем ОАЭ, состоятся встречи с советником по вопросам национальной безопасности и министром иностранных дел. В Дохе Сергея Лаврова примет эмир Катара, а также ожидаются переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства и министром по делам обороны.

«Будет подробно рассмотрена складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость урегулирования сложившихся в регионе конфликтов политико-дипломатическими средствами. Значительное внимание будет уделено нынешнему кризису в отношениях Дохи с рядом арабских столиц», — сообщила Захарова.

Подчеркивается, что предстоящие контакты Лаврова нацелены на обсуждение состояния и перспектив дружественных отношений между Россией и перечисленными государствами.

«Имеется в виду провести инвентаризацию принятых ранее решений на уровне высшего руководства», — сказала Захарова.

Глава дипломатического ведомства планирует затронуть вопросы поддержания политического диалога, а также увеличения торговли со станами Ближнего Востока, обсудить реализацию проектов в энергетике, металлургии и других значимых для сторон отраслях экономики.

Ожидается, что стороны смогут провести переговоры по вопросам урегулирования кризиса в Сирии.

«Еще одной актуальной темой станет сирийская проблематика. Намерены обстоятельно информировать своих аравийских собеседников о прилагаемых российской стороной усилиях по урегулированию кризиса в Сирии в рамках астанинского процесса», — добавила она.

Напомним, ранее Сергей Лавров обсуждал с главой МИД Катара ситуацию вокруг этой арабской страны. Тогда он выразил обеспокоенность в связи с разрывом некоторыми арабскими странами дипломатических отношений с Дохой.