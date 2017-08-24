Астрахань, 24 августа, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Астрахани постепенно выстраивается стабильная работа регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Нерешённые проблемы еще остаются, но прогресс уже есть. Между тем в соцсетях не прекращается поток жалоб астраханцев на скопления мусора возле домов, а также неприятный запах, которое источают несанкционированные свалки, передаёт ИА REGNUM 24 августа.

Oblkompriroda.volgograd.ru Свалка

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Миф или реальность: Очистить Астрахань от мусора обещают за две недели

На одно из таких зловонных мест в прокуратуру пожаловались жители Трусовского и Наримановского районов. Как было установлено в ходе надзорной проверки, свалка образовалась по улице Школьной в посёлке Трусово. Здесь ООО «Чистая среда» складирует, прессует и транспортирует отходы ООО «Экоцентр». Работа ведётся на «основании договора возмездного оказания услуг по перегрузке отходов на мусороперерабатывающей станции», уточнили в прокуратуре. Между тем разрешительной документации у компании ООО «Чистая среда» не оказалось.

Теперь компании придётся отвечать не только за нарушение закона о лицензировании, но и за несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. В суд уже направлено исковое заявление об обвязывании организатора свалки прекратить деятельность по сбору, прессованию и транспортированию отходов в указанном помещении. Административная ответственность ждёт и виновных лиц — материалы прокурорской проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Астраханской области в Наримановском, Енотаевском и Черноярском районах и Росприроднадзора по области.

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В Астрахани улицу перегородили «мусорные» баррикады

Отметим, что проблема утилизации мусора в Астрахани была затронута президентом РФ Владимиром Путиным на недавней встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, которая состоялась в Сочи. Глава российского государства порекомендовал «поинтенсивнее» работать в этом направлении.

Как пояснил Александр Жилкин, мусорная проблема возникла ещё в ноябре 2016 года, «когда предыдущий оператор просто искусственно завалил свою компанию и, имея в собственности полигон, которому мы помогали, довёл себя до состояния банкротства и бросил рынок».

«Но мы по новому законодательству, которое принято в прошлом году, все процедуры прошли, сегодня новый оператор достаточно стабильный. По крайней мере, я вижу, как он начинает. Всеми силами помогаем ему выстроить всю эту работу. Думаю, будет нормально», — заверил президента губернатор Астраханской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Астраханская область стала одной из первых, где был осуществлён переход на новую систему обращения с отходами. Отчасти это было вызвано и серьезной ситуацией, которая сложилась в регионе с вывозом ТБО из-за несостоятельности и недобросовестности предыдущих перевозчиков отходов, а также дефицита объектов утилизации мусора. Пика «мусорный» вопрос достиг весной 2017 года. С 1 июля в регион пришёл новый региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами — компания «ЭкоЦентр». На сегодня, по оценкам экспертов, с завалами регоператор справился на 100%, количество обращений по поводу вывоза мусора стало меньше.

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Бывшую главу «Астрахань ЭкоСервис» обвинили в сокрытии миллионов от налогов

Как сообщается на сайте «ЭкоЦентра», сегодня все потоки, образующиеся в Астраханской области, контролируются и направляются исключительно на законные объекты. Кроме того, ведётся проектирование крупного современного мусороперерабатывающего комплекса мощностью 2,5 млн куб. м/год, обновлен парк коммунально-уборочной техники, построены площадки временного накопления. Всего в сферу обращения с отходами в Астраханской области региональный оператор намерен инвестировать 1 млрд рублей.