Ярославль, 24 августа, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Ярославский «Яргорэлектротранс» инициировал обращение международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта с просьбой создать федеральную программу по спасению отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Яргорэлектротранс»:

Yarget.ru Трамвай в Ярославле

Ярославский трамвай — одна из старейших трамвайных систем в России. Городская рельсовая дорога связала железнодорожный вокзал и пристани на Волге в конце 19 века. Сегодня «Яргорэлектротранс» эксплуатирует 46 км одиночного трамвайного пути, из них порядка 42 км пассажирского.

«Состояние «Яргорэлектротранса» на сегодняшний день является тяжелым. Мы получили предприятие, которое в советское время планомерно обслуживалось, обновлялось. С развалом Союза ситуация ухудшилась. На сегодняшний день треть трамвайных путей требует капитального ремонта. Текущий ремонт, конечно, помогает, но ситуацию не спасает. В капитальном ремонте нуждаются 18 километров однопутных рельсов трамвайных путей», — сказал директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Ежедневно на городские маршруты выходит 43 состава. Износ этих вагонов очень высок, порядка 80%.

«Ярославль, Москва и Питер — в этих городах предприятия считаются еще зажиточными, но даже нам очень тяжело. Хватает денег только на текущий ремонт. Но мы надеемся на привлечение сторонних инвесторов, не частных — федеральных. Мы являемся активными членами международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта и инициировали обращение в правительство России о создании федеральной программы помощи отрасли. Сейчас она рассматривается кабинетом министров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Ильхам Худиев.

Этот же вопрос ассоциация собирается поднять на Госсовете по пассажирским перевозкам.