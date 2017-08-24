Москва, 24 августа, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Жители России, имеющие мобильные телефоны, считают плату за роуминг несправедливой — 79%. Обратного мнения придерживаются 16% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

helloolly Сотовый телефон

На сегодняшний день в России владельцем хотя бы одного сотового является почти каждый совершеннолетний гражданин (97%). 15 лет назад мобильными телефонами владели лишь 5%.

Звонят в другие регионы России с той или иной периодичностью 48% опрошенных (чаще звонят мужчины, молодежь, жители крупных мегаполисов).

Также актуальна связь абонента с домашним регионом во время поездки по России. Такого рода звонки совершали 92%, в том числе 25% — более 20 звонков за поездку.

27% граждан используют в поездках интернет-телефонию или стараются обходиться текстовыми sms-сообщениями (17%).

Опрос проведен 17−19 августа 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС требует от операторов связи «большой четверки» изменить тарифы на услуги для абонентов, находящихся в поездках, чтобы исключить необоснованную разницу цен. Предупреждения о необходимости смены тарифов в июле 2017 года получили операторы «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл».

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