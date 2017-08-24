Ярославль, 24 августа, 2017, 11:56 — ИА Регнум. На своей странице в Facebook Андрей Валиахметов сообщил, что принял решение покинуть предвыборную гонку. По информации источников ИА REGNUM, близким к органам городской власти, он будет назначен советником мэра Ярославля по вопросам строительства.

Андрей Валиахметов

«Решение, которое я сегодня принял, наверно удивит многих, с кем мы давно и плодотворно работаем. Девять лет я был вашим представителем в муниципалитете города. Я получил огромный опыт работы в местном самоуправлении. Он стал востребован не только на территории одного округа, но и на уровне всего города. Пришло время поделиться этими знаниями и поработать на благо родного Ярославля. Руководство города предложило мне расширить территорию применения наработанных практик. Обдумав это предложение, я посчитал, что не корректно будет, когда работая для всего города, у меня будет один «любимчик» в лице четвертого округа. По этому я решил покинуть предвыборную гонку» — сообщил Андрей Валиахметов.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пока не подтверждает свой переход в мэрию на какую-то конкретную должность и предлагает дождаться официального назначения.