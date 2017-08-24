Москва, 24 августа, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Цены на нефть находятся в шаге от летних пиков. Баланс сил «быков» и «медведей» 23 августа оказался нарушен после выхода свежего отчета от минэнерго США. Несмотря на то, что данные не сильно отличались от ожиданий, они показали главное — пока идет автомобильный сезон, про рост добычи сланцевой нефти можно забыть, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

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«Совокупная добыча продолжает расти — из недр извлекается на 26 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущей неделей, однако сокращение запасов идет восьмую неделю подряд. Нефти стало на 3,3 млн баррелей меньше, запасы с июля находятся ниже прошлогодних значений. Сделка ОПЕК+ работает, пока есть сезонное оживление спроса. Цены на нефть оказались уже в $1 от своих летних вершин», — привел цифры Вернер.

«В ближайшее время стоит ожидать выхода на новые максимумы за последние несколько месяцев. Планка в $53,50 по сорту Brent может быть покорена под влиянием валютного фактора. Фундаментальных поводов в ближайшее время не будет, разве что только статистика от Baker Hughes 25 августа удивит», — отметил эксперт.

«Дальнейшее улучшение конъюнктуры может произойти к концу недели благодаря сигналам из Джексон-Хоул в США. На форуме центральных банкиров глава ЕЦБ Марио Драги может воздержаться от комментариев в отношении сильного евро, что будет воспринято игроками как сохранение планов по сокращению объема покупок активов после нового года», — пояснил Вернер.

«На фоне сохраняющейся неразберихи в США с повышением лимита госдолга и налоговой реформой это станет краткосрочным стимулом для нового раунда продаж доллара, что поддержит позитивные настроения на рынке энергоносителей», — считает эксперт.

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