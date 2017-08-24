Ярославль, 24 августа, 2017, 11:44 — ИА Регнум. За информацию, способствующую задержанию жителя Ярославля Алексея Лагунина, гарантировано вознаграждение 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Ярославский застройщик Андрей Лагунин

Алексей Лагунин является директором ярославских строительных компаний «Мариан Строй» и «Монблан».

В ноябре 2016 года Кировский районный суд вынес решение о заочном аресте директора ООО «Мариан Строй», подозреваемого в неуплате налогов в особо крупном размере. Как сообщали в СУ СКР по Ярославской области, с января 2014 по июнь 2015 года Лагунин не выплатил в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме свыше 15 млн рублей.

Тогда же судебные приставы арестовали фундамент строящегося многоэтажного дома на улице Пионерской, который возводила компания Лагунина.

Кроме того, Алексей Лагунин подозревается в причинении ущерба дольщикам. От его действий пострадали 153 собственника квартир в недостроенном доме по улице Балтийская.