Рубль копит силы
Москва, 24 августа, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает копить силы, не решаясь брать штурмом отметку в 59 рублей против американского доллара. Консолидация в узком диапазоне 59,00−59,20 рубля продолжается третий день кряду, и есть высокие шансы того, что и 24 августа, и даже 25 августа картина принципиальным образом не изменится, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.
По его мнению, «участники рынка устали от неопределенности в отношении продвижения обещанных Трампом реформ и, похоже, готовы выдержать паузу вплоть до ежегодного банковского симпозиума в Джексон-Хоул. И лишь убедившись в том, что главы ни ЕЦБ, ни ФРС не вынашивают планы ускорения нормализации денежно-кредитной политики, рынок сможет получить отмашку для возврата к покупкам рисковых активов».
«Главным в этом отношении станет вопрос — затронет ли в своем выступлении глава ЕЦБ Марио Драги тему сильного евро или же нет. В последнем случае доллар ослабнет, что позволит в том числе и рублю продолжить свое наступление», — пояснил Вернер.
«Пока выжать максимум без поддержки внешнего фона не удается. Налоговый период в самом разгаре, но необходимые для уплаты налогов средства уже аккумулированы. Цены на нефть подросли, но внутренний валютный рынок предпочел этого не заметить», — отметил эксперт.
«Краткосрочный тренд остается без изменений — рубль еще показал не все, на что он способен. 15 сентября банк России, вероятно, понизит ключевую ставку, что выступает стимулом для нерезидентов для покупки ОФЗ», — считает Вернер.
«Статистика Росстата показала нулевое изменение потребительских цен за неделю, но за счет снижения на 0,1% три недели подряд до этого предпосылки для смягчения монетарной политики есть. Нерезидентам для спекулятивных покупок российского долга нужен только катализатор — и Джексон-Хоул должен его дать», — полагает эксперт.
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