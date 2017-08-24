Москва, 24 августа, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает копить силы, не решаясь брать штурмом отметку в 59 рублей против американского доллара. Консолидация в узком диапазоне 59,00−59,20 рубля продолжается третий день кряду, и есть высокие шансы того, что и 24 августа, и даже 25 августа картина принципиальным образом не изменится, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «участники рынка устали от неопределенности в отношении продвижения обещанных Трампом реформ и, похоже, готовы выдержать паузу вплоть до ежегодного банковского симпозиума в Джексон-Хоул. И лишь убедившись в том, что главы ни ЕЦБ, ни ФРС не вынашивают планы ускорения нормализации денежно-кредитной политики, рынок сможет получить отмашку для возврата к покупкам рисковых активов».

«Главным в этом отношении станет вопрос — затронет ли в своем выступлении глава ЕЦБ Марио Драги тему сильного евро или же нет. В последнем случае доллар ослабнет, что позволит в том числе и рублю продолжить свое наступление», — пояснил Вернер.

«Пока выжать максимум без поддержки внешнего фона не удается. Налоговый период в самом разгаре, но необходимые для уплаты налогов средства уже аккумулированы. Цены на нефть подросли, но внутренний валютный рынок предпочел этого не заметить», — отметил эксперт.

«Краткосрочный тренд остается без изменений — рубль еще показал не все, на что он способен. 15 сентября банк России, вероятно, понизит ключевую ставку, что выступает стимулом для нерезидентов для покупки ОФЗ», — считает Вернер.

«Статистика Росстата показала нулевое изменение потребительских цен за неделю, но за счет снижения на 0,1% три недели подряд до этого предпосылки для смягчения монетарной политики есть. Нерезидентам для спекулятивных покупок российского долга нужен только катализатор — и Джексон-Хоул должен его дать», — полагает эксперт.

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