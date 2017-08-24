Донецк, 24 августа, 2017, 11:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 23 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 33 раза, сообщают 24 августа СМИ народных республик.

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По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Славяносербск, Калиново, Желобок, Первомайск, Логвиново, Калиновка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 33 раза. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

По данным Украины, один солдат ВСУ получил ранение, еще один был травмирован. «Штаб АТО» зафиксировал 18 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя, Широкино, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Зайцево, шахты Бутовка, Майорска, Новоалександровки, Катериновки, Крымского.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готовит к ближайшей сессии Генеральной ассамблеи ООН проект по вводу миротворческого контингента ООН и полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс.